На МКАД пьяная женщина на иномарке въехала в припаркованный авто

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в припаркованный автомобиль, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, водитель 1988 года рождения за рулем "Шевроле" двигалась по внешнему кольцу МКАД со стороны ул. Шаранговича в направлении ул. Громова. В какой-то момент она выехала за пределы проезжей части дороги, врезалась в припаркованный автомобиль "Форд", после чего продолжила движение и съехала в кювет.

"В ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, - добавили в ГАИ. - Установлено, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения - 1,52 промилле".-0-