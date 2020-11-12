12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД после столкновения загорелись два авто - есть пострадавшая, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 11 ноября вечером. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda ехал по внешнему кольцу МКАД в третьей полосе для движения. В районе съезда на улице Казинца врезался в остановившийся автомобиль ВАЗ, в результате чего обе машины загорелись.

В аварии пострадала пассажир автомобиля Skoda - 19-летняя девушка, которая была доставлена в больницу. На месте работали сотрудники ГАИ и МЧС.-0-