На МКАД после заноса легковушка врезалась в дерево

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД после заноса опрокинулся легковой автомобиль и врезался в дерево, в результате чего пострадал пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Анастасии Забавской, 26-летний водитель на автомобиле "Вольво" ехал во второй полосе внешнего кольца МКАД со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Илимской. На 7-м км МКАД при перестроении в первую полосу не справился с управлением и допустил занос машины. В результате автомобиль выехал за пределы проезжей части, опрокинулся и наехал на дерево.

В ДТП пострадал 25-летний пассажир, он доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.-0-