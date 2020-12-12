На МКАД при столкновении двух авто погибла женщина

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении МКАД с ул.Свислочской столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла женщина, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 7.35. "Автомобиль "Опель" под управлением водителя 1995 года рождения двигался в первой полосе внешнего кольца МКАД со стороны ул.Ташкентской в направлении пр.Партизанского. В районе пересечения ул.Свислочская - МКАД он врезался в автомобиль "Мазда", которой управлял мужчина 1995 года рождения", - рассказали в ГАИ,

Как выяснилось позже, водитель "Мазды" остановился после столкновения с автомобилем "Форд". Женщина 1968 года рождения, пассажир "Мазды", вышла из транспортного средства, чтобы оценить последствия аварии, после чего на нее наехал "Опель". От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

"Следователем с участием специалиста ГКСЭ и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены необходимые экспертизы. Стоит отметить, что дорожное полотно было своевременно обработано реагентами", - добавили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, следователи просят обратиться в Следственное управление по адресу: г.Минск, ул.Первомайская, 7, или по телефонам 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19. -0-