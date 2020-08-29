НА МКАД произошло ДТП с участием 4 автомобилей

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоавария с участием четырех легковых автомобилей произошла сегодня на Минской кольцевой автодороге, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, сегодня около 12 часов 20 минут водитель 1980 года рождения на автомобиле "Киа" двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны пр.Победителей в направлении д.Зацень. На 44 км МКАД в результате несоблюдения безопасной дистанции автомобиль совершил наезд на "Опель". От удара "Опель" отбросило на автомобиль "Фольксваген". После случившегося водители выставили знак аварийной остановки в ожидании сотрудников Госавтоинспекции. Спустя

время на автомобиль "Киа" совершил наезд автомобиль "Рено". Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения.

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-