На МКАД произошло ДТП с участием трех машин

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на внешнем кольце МКАД сегодня было затруднено из-за ДТП с участием трех машин. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла в районе 4-го км трассы. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, автомобили Citroen и Volkswagen ехали по МКАД со стороны ул.Илимской в направлении ул.Ф.Скорины и столкнулись в крайней левой полосе. От удара Volkswagen отбросило в третью полосу, затем на ограждение. Citroen столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который двигался во второй полосе.

В результате ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения. На данный момент движение восстановлено, сотрудники ГАИ выясняют причины аварии: участники дают противоречивые объяснения.

Госавтоинспекция призывает из-за изменения погодных условий соблюдать повышенные меры безопасности.-0-