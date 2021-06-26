На МКАД столкнулись автомобиль и мотоцикл

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на развязке МКАД - ул.Шаранговича сегодня столкнулись "Фольксваген" и мотоцикл "Ямаха", сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел примерно в 14.20. 29-летний водитель автомобиля "Фольксваген" двигался по МКАД со стороны ул.Мазурова в направлении ул.Монтажников. При перестроении в соседнюю полосу автомобиль столкнулся с мотоциклом "Ямаха", после чего 42-летний мотоциклист упал на асфальт. В результате ДТП мужчина получил незначительные травмы: на месте происшествия его осмотрели медики и отпустили домой. По факту ДТП сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска проводят проверку.

Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям при перестроении, повороте и развороте не забывать заранее подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления. Следует помнить, что мотоциклисты могут теряться из вида в так называемых мертвых зонах, поэтому необходимо контролировать обстановку сзади по зеркалам.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома