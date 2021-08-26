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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД столкнулись четыре автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По предварительной информации, сегодня около 11.15 36-летний мужчина на автомобиле "Лада" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны пр. Дзержинского в направлении ул. Казинца. В районе 23-го км он столкнулся с движущимся впереди автомобилем "Рено". От удара "Ладу" отбросило в соседнюю полосу, где произошло столкновение с "Ситроеном", который в свою очередь столкнулся с "Мерседесом".В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. "Внимательность на дорогах - залог безопасного участия в дорожном движении", - подчеркнули в УГАИ.-0-