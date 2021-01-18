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18 января 2021, 15:28

На МКАД столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Фото из архива
Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД столкнулись четыре автомобиля - пострадали два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем "Мазда", двигался по третьей полосе внутреннего кольца МКАД в Минске со стороны ул. Казимировской в направлении ул. Масюковщина. В результате несоблюдения безопасной дистанции на 36-м км МКАД он совершил наезд на впереди стоящий автомобиль "Рено", которым управляла женщина 1963 года рождения. От удара "Рено" продолжил движение и совершил наезд на впереди остановившийся автомобиль "Пежо", под управлением водителя 1999 года рождения. В свою очередь "Пежо" наехал на впереди стоящий автомобиль "Ленд Ровер", под управлением женщины 1984 года рождения", - рассказали в ГАИ.

В ДТП водитель и пассажир автомобиля "Мазда" получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка, материалы переданы в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.-0-

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