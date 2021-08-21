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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД столкнулись два автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По предварительной информации, сегодня примерно в 10.50 24-летний водитель "Рено", двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны д.Зацень в направлении ул.Тимирязева, не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. После этого иномарку отбросило на проезжавший автомобиль "Шевроле" под управлением мужчины 1967 года рождения.В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.На данный момент сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.-0-