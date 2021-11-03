На МКАД столкнулись два грузовика: один из них наехал на ограждение

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасии Цыбиной, около 12.00 водитель грузового автомобиля "Мерседес", двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны пр. Победителей в направлении ул. Тимирязева, в районе 39-го км при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с грузовой автомашиной "Рено" с полуприцепом. В результате машина "Рено" выехала за пределы проезжей части, а "Мерседес" вошел в неуправляемый занос и наехал на разделительное ограждение", - рассказали в ГАИ.

Пострадавших в ДТП нет. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что перед выполнением маневра водитель должен убедиться в его безопасности, а также необходимо учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия.-0-