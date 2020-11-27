На МКАД столкнулись два грузовика, один из водителей погиб

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД столкнулись два грузовика, в результате ДТП скончался один из водителей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 17.30 водитель грузового автомобиля "Мерседес" ехал по МКАД со стороны улицы Свислочской в направлении проспекта Партизанского. Он столкнулся с автомобилем Рено" с полуприцепом, водитель которого из-за поломки остановился в первой полосе", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП 59-летний водитель автомобиля "Мерседес" скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Из-за аварии образовался затор по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Ташкентской до проспекта Партизанского. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.-0-

На участке МКАД от ул.Ташкентской до пр.Партизанского из-за аварии затруднено движение