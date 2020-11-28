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28 ноября 2020, 20:41

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Фото управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два ДТП одновременно произошли в районе 3-го километра МКАД, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Движение транспорта было затруднено на протяжении получаса. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, 21-летний водитель, управляя автомобилем "Мазда", двигалась по МКАД со стороны улицы Полярной в направлении улицы Ваупшасова. Из-за несоблюдения

безопасной дистанции водителем "Мазда" столкнулась с автомобилем "БМВ".

Через несколько минут проезжающий мимо автомобиль "Тойота" столкнулся с автомобилем "Мицубиси", водитель которого, увидев ДТП, остановился. От удара "Мицубиси" отбросило на

разделительное ограждение, а "Тойота" столкнулась с попутным автомобилем "Вольво" и далее совершила наезд на автомобиль "БМВ", который стал участником предыдущего ДТП. В результате автомобили получили механические повреждeния, пострадавших нет. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.-0-

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