На МКАД у грузовика на ходу отсоединились колеса - он врезался в столб

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД у грузовика отсоединились колеса - он врезался в столб. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, сегодня около 13.40 55-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ", двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень. В какой-то момент на ходу у грузовика отсоединились два задних левых колеса, автомобиль вошел в неуправляемый занос и врезался в опору освещения.

Пострадавших в ДТП нет, транспортное средство повреждено. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его техническое состояние перед началом движения.-0-