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26 февраля 2020, 21:03

На МКАД у грузовика оторвалось колесо

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД у грузовика оторвалось колесо, что спровоцировало столкновение двух авто. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, сегодня в 18.45 водитель грузовика на МКАД заподозрил неполадки с задним левым колесом и решил остановиться на обочине.

В это время колесо оторвалось и оказалось на проезжей части МКАД. На него наехал "Опель", который затем столкнулся с попутно двигавшейся "Тойотой". После этого "Тойоту" отбросило на разделительное ограждение, автомобиль перевернулся, но потом вернулся на колеса.

В результате аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.-0-

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