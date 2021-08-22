На МКАД в аварии пострадали водитель и два пассажира

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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД в ДТП пострадали водитель и два пассажира, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По предварительной информации, около 15.10 мужчина на каршеринговым автомобиле "Фольксваген" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Раубичской в направлении Долгиновского тракта. В районе 48-го км он совершил наезд на автомобиль "Инфинити", который из-за поломки остановился в крайней левой полосе для движения.В результате ДТП пострадал водитель "Фольксвагена" и два пассажира "Инфинити". Проводится проверка.Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными и осмотрительными на дороге, призывает к неукоснительному соблюдению ПДД, а также напоминает о ценности жизни и здоровья.-0-