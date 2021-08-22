Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 22 августа 2021
Минск Малооблачно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:51 Белорусский легкоатлет Роман Хартанович выиграл бронзу юниорского ЧМ в Кении Спорт
18:40 ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области Регионы
18:08 На МКАД в аварии пострадали водитель и два пассажира Происшествия
17:53 Масштабный выставочный проект "Шедевры Гюстава Доре" покажут в Минске Культура
17:48 Житель Якутии нашел 70-килограммовый бивень мамонта В мире
17:39 Число погибших в результате землетрясения на Гаити превысило 2,2 тыс. В мире
17:23 Художественная выставка "Дэкодэр цішыні" Павла Дорохина откроется в Минске 24 августа Афиша
17:15 В мире вторую неделю выявляют свыше 4,5 млн заболевших COVID-19 В мире
17:12 Необычный Воннегут: его личная "Бойня номер пять" Ссылки на БелТА Плюс
17:06 Театральный проект "Франко-Магрибские каникулы в Минске" презентуют в РТБД Культура
16:42 Из-за ДТП на МКАД затруднено движение Происшествия
16:34 Премьер-министр Швеции Стефан Левен уйдет в отставку В мире
16:20 Более 100 жилых домов остаются подтопленными в Амурской области В мире
15:44 "Вопыт прысутнасці" - в НББ представят выставку фотографий о колорите разных стран Культура
15:21 Пассажирский поезд врезался в грузовик на переезде в Болгарии В мире
14:56 Более 1,55 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19 Общество
14:10 Более 400 военнослужащих из 17 стран приняли участие в открытии этапов АрМИ в Брестской крепости Регионы
13:35 В Китае дан старт трем конкурсам Армейских международных игр В мире
13:30 РЕПОРТАЖ: О том, как в Шклове вкусно и весело отметили День огурца Регионы
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1302 пациента с COVID-19, выписаны 1355 Общество
13:05 В России создали робота для контроля за состоянием нефтяных платформ и морских судов Технологии
12:48 Около 240 художников, скульпторов, фотографов соберет фестиваль искусства "Арт-Минск" Культура
12:26 Четыре пожара ликвидированы в экосистемах Беларуси за сутки Происшествия
12:17 Выставка работ живописца, графика, керамиста Светланы Катковой откроется в НХМ 23 августа Афиша
12:03 Российский Центр им.Гамалеи сделал заготовки для обновления вакцины В мире
11:52 В Беларуси произошли пожары в двух сельских хозяйствах Происшествия
11:46 В Воложинском районе четверо заблудившихся вышли из леса на звук сигнального устройства Происшествия
11:33 В России выявили 20 564 заразившихся коронавирусом за сутки В мире
11:23 Наводнение в штате Теннесси: 8 человек погибли, более 30 пропали без вести В мире
10:54 Белорусские хоккеистки выиграли ЧЕ во втором дивизионе Спорт
Все новости
Все новости
Происшествия
22 августа 2021, 18:08

На МКАД в аварии пострадали водитель и два пассажира

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД в ДТП пострадали водитель и два пассажира, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, около 15.10 мужчина на каршеринговым автомобиле "Фольксваген" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Раубичской в направлении Долгиновского тракта. В районе 48-го км он совершил наезд на автомобиль "Инфинити", который из-за поломки остановился в крайней левой полосе для движения.

В результате ДТП пострадал водитель "Фольксвагена" и два пассажира "Инфинити". Проводится проверка.

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными и осмотрительными на дороге, призывает к неукоснительному соблюдению ПДД, а также напоминает о ценности жизни и здоровья.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ ДТП МВД
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Из-за ДТП на МКАД затруднено движение
Фото из архива Четыре пожара ликвидированы в экосистемах Беларуси за сутки
Фото из архива В Беларуси произошли пожары в двух сельских хозяйствах
Фото из архива В Воложинском районе четверо заблудившихся вышли из леса на звук сигнального устройства
Фото из архива Два человека пострадали при пожарах в Гомельской области
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома ДТП на МКАД - водитель скончалась по пути в больницу
Главное
"Чтобы новая власть не загубила государство" - Лукашенко высказался о переменах, врагах Беларуси и новой Конституции
"Что было плохо?" - Эйсмонт рассказала, какой вопрос задал ей Лукашенко после "Большого разговора"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1302 пациента с COVID-19, выписаны 1355
РЕПОРТАЖ: О том, как в Шклове вкусно и весело отметили День огурца
Топ-новости
Лукашенко - участникам автопробегов "За единую Беларусь", которые отметили годовщину: Вы уже взрослые!
Более 1,55 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19
На следующей неделе может решиться вопрос об одном эвакуационном рейсе из Афганистана – посол Беларуси
Комментарий о планах III инвестфорума в Могилевском районе: деловая повестка и реконструкция эпохи Наполеона
РЕПОРТАЖ: Два бассейна, роскошный стадион и лифты - в Гомеле готовят к открытию новую школу
Белорусские хоккеистки выиграли ЧЕ во втором дивизионе
Благоустройство Минска стало основной темой во время прямой линии с Кухаревым
В Катаре прошла жеребьевка участников конкурса "Дорожный патруль" АрМИ-2021
Ограничения на посещение лесов введены в 2 районах Гомельской области
Крутой: в том числе благодаря Минэкономики Беларусь занимает высокие места в мировых рейтингах развития
Ответственность за призывы к санкциям должна быть и будет - Гайдукевич
Алина Никитенко выиграла бронзу юниорского чемпионата мира (U-20) в метании диска
Макей и Мезенцев обсудили белорусско-российское взаимодействие в союзном строительстве
В вузы Беларуси на все формы получения образования зачислено более 48 тыс. абитуриентов
Белстат при поддержке МНС работает над улучшением расчета индекса потребительских цен
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.