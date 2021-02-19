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19 февраля 2021, 21:42

На МКАД водителю стало плохо за рулем - он въехал в осветительную мачту

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД сегодня вечером произошло ДТП из-за того, что водителю автомобиля стало плохо за рулем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 36-летний водитель "Опеля" двигался по кольцевой со стороны ул.Шаранговича в направлении ул.Громова. В районе съезда на ул.Меньковский тракт мужчине стало плохо, он потерял управление машиной и врезался в осветительную мачту. После этого автомобиль опрокинулся.

Водитель с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция напоминает: нельзя управлять транспортом в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.-0-

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