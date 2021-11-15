На Могилевской ТЭЦ из-за выброса пароводяной смеси погиб работник

15 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В одном из цехов Могилевской ТЭЦ из-за выброса пароводяной смеси погиб рабочий. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.
По данным следствия, днем 12 ноября поступило сообщение о травмировании работника теплоэлектроцентрали в результате выброса пароводяной смеси в котлотурбинном цеху Могилевской ТЭЦ-2 филиала РУП "Могилевэнерго". Прибывшими медиками проведены реанимационные мероприятия, однако спасти 53-летнего мужчину не удалось - он скончался.
Следователи на месте провели первоначальные проверочные и следственные действия. Опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, изъята необходимая документация.
Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-