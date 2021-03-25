На Могилевском шоссе из-за ДТП опрокинулся автомобиль

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП на Могилевском шоссе опрокинулся автомобиль, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 17.30 водитель автомобиля "ДАФ" ехал по Могилевскому шоссе со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого. Из-за несоблюдения безопасной дистанции авто столкнулось с "Мерседесом", который двигался впереди с включенной аварийной световой сигнализацией. "Мерседес" оказался за пределами проезжей части и опрокинулся. Водитель с травмами доставлен в учреждение здравоохранения.-0-