На Мозырском НПЗ горела отбензиненная нефть

17 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Мозырском НПЗ горела вылившаяся отбензиненная нефть, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.

Информация об инциденте на предприятии поступила спасателям 16 апреля в 05.57. Сообщалось о выходе отбензиненной нефти с последующим горением в результате разгерметизации фланцевого соединения обратного клапана трубопровода (диаметром 500 мм).

"Поврежден термоэлектрический преобразователь. Работники МЧС провели работы по охлаждению и защите технологических конструкций", - рассказали в управлении. В 06.13 возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина инцидента устанавливается.-0-