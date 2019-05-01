На Мозырском НПЗ произошло возгорание

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание произошло на территории ОАО "Мозырский НПЗ", сообщили БЕЛТА в МЧС.
"Сегодня в 5.45 в МЧС поступило сообщение о загорании вакуумного газойля на отметке 15 м наружной колонны №351 секции 300/1 установки ЛК-1 на территории ОАО "Мозырский НПЗ". Загорание оперативно ликвидировано", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Технологический процесс не нарушен.
"Такой инцидент действительно имел место. Возгорание было оперативно потушено. Установка находится в работе, безопасности ничто не угрожает. Причины произошедшего устанавливаются", - рассказала пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко.-0-
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