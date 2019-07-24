На мусороперерабатывающем заводе в Бресте обнаружили похожий на снаряд предмет

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на мусороперерабатывающем заводе обнаружен похожий на снаряд предмет - эвакуированы 45 человек, сообщил БЕЛТА старший инспектор УВД облисполкома Илья Помин.
Звонок в милицию о подозрительной находке поступил сегодня в 18.07. Мастер производственного участка предприятия информировал, что при сортировке мусора работники обнаружили предмет, похожий на снаряд. До прибытия служб экстренного реагирования на заводе своими силами эвакуировали 45 человек.
На место происшествия направлена саперно-пиротехническая группа.-0-
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