На набережной Свислочи в Минске нашли труп мужчины - смерть не носит криминального характера

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на набережной Свислочи в Минске был обнаружен труп мужчины, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
"Утром 19 января на берегу реки Свислочь было обнаружено тело мужчины 1987 года рождения. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера", - проинформировала Екатерина Гарлинская.
По словам официального представителя УСК, родственники уведомлены о произошедшем и опознали погибшего. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-