На "Нафтане" произошел пожар

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" в городе Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Происходит факельное горение на отметке плюс 3 м.

На месте работают подразделения МЧС.

Пожар локализован.

В "Белнефтехиме" эту информацию подтвердили и подчеркнули, что инцидент не угрожает городу и жителям. Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-