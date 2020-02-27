На "Нафтане" рабочий получил смертельную травму

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Нафтане" рабочий получил травму, из-за которой позже скончался в больнице. Следователи проводят проверку, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Днем 26 февраля 36-летний рабочий при монтаже трубопровода получил травму осколком диска асфальтобетонорезки. С травмой шеи он был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где от полученных телесных повреждений скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию, регламентирующую порядок производства работ и охрану труда. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая проводится специалистами ГКСЭ. Установлено, что мужчина - работник трубопроводной компании, которая выполняла работы по договору подряда в ОАО "Нафтан". Инструмент, с помощью которого производились работы, изъят.

Новополоцкий городской отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку.-0-