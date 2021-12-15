На "Нафтане" выясняют причину разгерметизации трубопровода

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На "Нафтане" разгерметизировался трубопровод, сообщает БЕЛТА со ссылкой на суточную сводку МЧС.

Инцидент случился вечером 14 декабря. "На территории промышленной зоны ОАО "Нафтан" на выходе из реактора установки гидроочистки и мягкого гидрокрекинга произошла разгерметизация трубопровода с выбросом газопродуктовой смеси и последующим ее факельным горением. В результате пожара повреждены 1 кв.м теплоизоляции реактора и 1 м погонный теплоизоляции трубопровода. Пострадавших нет", - отметили в МЧС.

Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина нештатной ситуации выясняется.-0-