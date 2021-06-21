На Немане ищут тела троих утонувших

21 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Немане продолжается поиск тел троих человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Из-за жаркой погоды обстановка на водоемах региона остается сложной. За минувшую неделю вода унесла жизни пяти человек. Поиски еще троих, предположительно утонувших, продолжаются на Немане в Гродно и в окрестностях областного центра.

Вечером 20 июня на берегу реки неподалеку от Румлевского моста отдыхала компания из нескольких пар. Мужчина решил поучить женщину плавать, но на глубине неожиданно скрылся под воду. Стала тонуть и его спутница. Ей на помощь бросился очевидец. Он практически сумел дотянуть ее до берега, но сильное течение унесло женщину. Тела пока не обнаружили.

Также не обнаружено тело мужчины, отдыхавшего с семьей на Немане неподалеку от деревни Баля Сольная. По словам очевидцев, он выпивал, а потом решил освежиться, но ушел под воду и больше не выплыл.

"Все трагические случаи связаны с употреблением алкоголя. Напоминаем, что спиртное и отдых на воде несовместимы", - отметили в областной организации ОСВОД. Подчеркивается, что безопасный отдых - на водоемах, оборудованных спасательными станциями и постами. К слову, случаи спасения тех, кто попал на воде в затруднительную ситуацию, регистрируются ежедневно. В Лиде, например, на днях спасли 13-летнего подростка.

"Отдыхающих очень много. В Гродно на Юбилейном озере 20 июня был установлен своеобразный рекорд. Одномоментно зафиксировали более 5 тыс. отдыхающих. В связи с этим просим не оставлять детей без присмотра. Было несколько обращений, связанных с пропажей детей на водоеме. К счастью, всех удалось отыскать живыми и здоровыми, купающимися в компаниях сверстников. Лучше впредь таких ситуаций не допускать", - рассказали в ОСВОД.-0-