На Немиге водитель мотоцикла наехал на пешехода

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поздно вечером 13 августа на улице Немига в Минске мотоциклист совершил наезд на пешехода, сообщается в Telegram-канале МВД.
По предварительной информации, водитель мотоцикла "Харлей Дэвидсон" совершил наезд на пешехода, переходившего улицу на запрещающий сигнал светофора в зоне пешеходного перехода. Точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются.
В результате столкновения пешехода с травмами различной степени тяжести госпитализировали, оказали медпомощь пассажиру мотоцикла. Водитель мотоцикла не пострадал.
На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд транспорта. Информация будет дополнена позже.-0-
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