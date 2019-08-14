На Немиге водитель мотоцикла наехал на пешехода

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поздно вечером 13 августа на улице Немига в Минске мотоциклист совершил наезд на пешехода, сообщается в Telegram-канале МВД.

По предварительной информации, водитель мотоцикла "Харлей Дэвидсон" совершил наезд на пешехода, переходившего улицу на запрещающий сигнал светофора в зоне пешеходного перехода. Точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются.

В результате столкновения пешехода с травмами различной степени тяжести госпитализировали, оказали медпомощь пассажиру мотоцикла. Водитель мотоцикла не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд транспорта. Информация будет дополнена позже.-0-