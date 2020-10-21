На открытой площадке заготовительного пункта вторсырья в Бобруйске была обнаружена ртуть

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытой площадке приемно-заготовительного пункта вторичного сырья в Бобруйске обнаружена ртуть, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"20 октября в 12.39 поступило сообщение об обнаружении ртути на открытой площадке приемно-заготовительного пункта вторичного сырья в Бобруйске Могилевской области по улице Минское шоссе. Работники МЧС собрали 0,85 кг ртути и ртутьсодержащих отходов, проведены демеркуризационные работы", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Ртуть изъята для дальнейшей утилизации.-0-