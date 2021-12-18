На озере Селище в Ушачском районе спасли провалившегося под лед рыбака

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ушачском районе работники МЧС спасли провалившегося под лед пенсионера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 декабря в 11.35 в службу спасения от гражданина поступило сообщение о провалившимся под лед человеке на озере Селище в одноименной деревне Ушачского района. К месту сообщения незамедлительно были направлены подразделения Ушачского районного отдела по чрезвычайным ситуациям", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавший находился на расстоянии около 70 м от берега. Было принято решение поддерживать его на поверхности, чтобы он не ушел под лед. После ему спустили спасательную доску. Работники МЧС достали пострадавшего из воды и транспортировали для передачи медикам.

Как выяснилось позже, пенсионер рыбачил, однако еще неокрепший лед проломился, и мужчина оказался в воде. "Он позвал меня на помощь. Я пытался его вытянуть с помощью бура и палки, но лед в том месте был очень тонкий и начать прогибаться. Поэтому я сразу вызвал спасателей", - рассказал очевидец происшествия.

Спасенного госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".-0-