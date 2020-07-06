На озере в Гродно спасли 5-летнюю девочку

6 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на Юбилейном озере спасли 5-летнюю девочку. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Ребенок вместе с мамой отдыхал на водоеме. Девочка плавала в надувном круге. Порывом ветра его начало относить от берега. Девочка испугалась, выбралась из круга, чтобы вернуться к маме, и оказалась на глубине. Нештатную ситуацию заметил вахтенный спасательной станции "Юбилейная". На место вышли спасатели на катере, ребенка достали из воды и передали маме.

"К счастью, все закончилось благополучно. Обращаемся к родителям: во время отдыха на воде не оставляйте детей без внимания, не отпускайте от себя дальше, чем на расстояние вытянутой руки. Напомните детям и правила безопасного поведения на воде", - отметили в областной организации ОСВОД.

С начала года в регионе спасено 19 человек, из них пятеро детей. К сожалению, в 2020 году вода унесла жизни 26 жителей области. Минувшая неделя пополнила печальную статистику несколькими случаями. В Сморгонском районе при купании в карьере утонула женщина. А в Островецком районе на Яновском водохранилище погиб 22-летний парень. В момент происшествия он был нетрезв. В воду зашел после полуночи.

В Слонимском районе устанавливаются обстоятельства гибели мужчины. Он ушел в лес за грибами и не вернулся. Тело спустя несколько дней обнаружили в одной из местных речушек.-0-