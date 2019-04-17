На паркинге ТЦ в Минске горело авто

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На паркинге ТЦ Galleria Minsk случился пожар, горела легковушка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Информация о пожаре на паркинге поступила от очевидцев в 17.16. "Было возгорание легкового автомобиля. Повреждены две рядом стоящих легковушки", - рассказала Ольга Мельченко.

На месте работают спасатели.-0-