На паркинге ТЦ в Минске горело авто

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На паркинге ТЦ Galleria Minsk случился пожар, горела легковушка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
Информация о пожаре на паркинге поступила от очевидцев в 17.16. "Было возгорание легкового автомобиля. Повреждены две рядом стоящих легковушки", - рассказала Ольга Мельченко.
На месте работают спасатели.-0-
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