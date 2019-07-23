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На парковке в Гомеле нашли гранату времен войны

Происшествия 23.07.2019 | 14:26
Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На автостоянке в Гомеле сегодня нашли гранату времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

О предмете, похожем на гранату, обнаруженном на автостоянке по улице Мазурова, в отдел внутренних дел администрации Центрального района сообщил гомельчанин. Участок с находкой на время оцепили, эвакуация не проводилась.

Специалисты саперно-пиротехнической группы, прибывшие на место, установили, что это действительно граната времен Великой Отечественной войны без взрывателя. Ее вывезли для последующей утилизации.

Как граната попала на парковку и сколько времени там находилась, в ближайшее время разберутся правоохранительные органы.-0-

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Теги
Гомель, МВД, оружие
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