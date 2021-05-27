На Партизанском проспекте автомобиль оперативного назначения столкнулся с легковушкой

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У дома №70а на Партизанском проспекте произошло попутное столкновение служебного автомобиля ГАИ с легковым "Киа", в результате чего последний опрокинулся. Транспортные средства двигались со стороны ул.Кулешова в направлении ул.Радиальной. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На данный момент по факту произошедшего проводится дополнительная проверка.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Внимательность на дорогах – залог безопасного участия в дорожном движении!-0-