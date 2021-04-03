На Партизанском проспекте "БМВ" совершил наезд на осветительную мачту

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "БМВ" двигался по пр.Партизанскому со стороны ул.Кабушкина в направлении ул.Кулешова. Вблизи дома №103 он совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль отбросило на попутный грузовик "МАЗ", затем "БМВ" въехал в осветительную мачту. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП травмы получили двое пассажиров легковушки. Они доставлены в учреждение здравоохранения для осмотра. По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные правилами и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, влияющие на безопасность дорожного движения.-0-