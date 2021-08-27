На Партизанском проспекте "Фольксваген" сбил пешехода

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 21 ч 20 мин 57-летний водитель автомобиля "Фольксваген", двигаясь по пр.Партизанскомусо стороны ул.Ангарской в направлении ул.Варвашени, вблизи дома №144 совершил наезд на 59-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение.





На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД столицы, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по г.Минску. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.





Уважаемые пешеходы! Помните, что пересекать проезжую часть дороги необходимо по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора (при светофорном регулировании).





Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к внимательности и осмотрительности на дорогах. Неукоснительное соблюдение ПДД - залог вашей безопасности!-0-