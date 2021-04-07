На Партизанском проспекте легковушка столкнулась с грузовиком. Есть пострадавшие

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузовика "МАЗ", двигаясь по пр.Партизанскому со стороны ул.Ротмистрова в направлении МКАД, буксировал на жесткой сцепке неисправный грузовик той же марки. Позади них ехал автомобиль "Хендэ" под управлением 59-летнего водителя. В результате неправильно выбранной скорости он не справился с управлением и столкнулся с буксируемым "МАЗом". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель "Хёндэ" и его пассажир. На данный момент они госпитализированы. По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что, садясь в автомобиль и выезжая на дорогу, водитель должен понимать, что автомобиль – это средство повышенной опасности. От его умелых действий и неукоснительного соблюдения ПДД зависит не только собственная жизнь, но и жизнь иных участников дорожного движения.

При выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на видимость дороги в направлении движения, и ее состояние. Также необходимо принимать во внимание свое физическое состояние и опыт вождения.-0-