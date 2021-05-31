На Партизанском проспекте под колеса автомобиля попала 7-летняя девочка

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Киа", двигаясь по местному проезду пр.Партизанского в направлении ул.Васнецова, совершил наезд на 7-летнюю девочку. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, ребенок пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода вблизи дома №34 по пр.Партизанскому. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения. По факту происшествия проводится проверка.

Уважаемые родители! С наступлением летних каникул дети большую часть времени проводят на улице. Чтобы обезопасить своего ребенка, необходимо постоянно контролировать его местонахождение и интересоваться, чем он занимается без присмотра старших. Прежде чем отправлять своих детей на улицу, напомните им основные правила дорожного движения!-0-