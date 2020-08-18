На Партизанском проспекте в Минске легковушка сбила пешехода

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Партизанском проспекте в Минске легковушка насмерть сбила пешехода. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

16 августа около 3.20 на Партизанском проспекте водитель "Рено" совершил наезд на 19-летнего пешехода. По предварительной информации, он находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

"Непосредственно перед наездом молодой человек находился на проезжей части. Это заметил водитель "Фольксвагена" и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания и через некоторое время угодил под колеса "Рено", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.-0-