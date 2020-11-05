5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Партизанском проспекте в Минске пьяный мотоциклист въехал в легковушку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель 1979 года рождения на мотоцикле Suzuki ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Кошевого в направлении улицы Аранской. Вблизи дома №15 из-за неправильно выбранной дистанции он совершил наезд на остановившийся на красный сигнал светофора автомобиль Renault под управлением водителя 1963 года рождения", - рассказали в ГАИ.

Мотоциклист - с признаками алкогольного опьянения. Он направлен на освидетельствование. Пострадавших нет.

В ГАИ отметили, что с 6 по 9 ноября на территории Минска будут проходить мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями. Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей, а также информационно-разъяснительную работу с гражданами.-0-