На Партизанском проспекте в Минске столкнулись две легковушки

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 16 апреля 2020
Минск Облачно с прояснениями +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:15 Медики благодарны белорусам за поддержку - брестский врач Регионы
14:12 Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий на удаленке Общество
14:10 В Гродненской области в сутки выпускается более 120 тыс. защитных масок и повязок Регионы
14:07 Минобразования рассказало о ресурсах для удаленного обучения школьников Общество
14:05 Работники заповедника обнаружили в Брагинском районе костные останки Происшествия
13:59 Вопросов с выставлением итоговых отметок в школе не возникнет - Минобразования Общество
13:59 Депутаты ратифицировали протокол об увеличении для Беларуси норматива по ввозным таможенным пошлинам в ЕАЭС Экономика
13:53 Физлица Гомельской области подали в электронном виде 95% налоговых деклараций по доходам за 2019 год Регионы
13:51 Беларусь не отказывается от планов по размещению евробондов в 2020 году - Минфин Экономика
13:51 Дезинфекция подъездов проводится раз в сутки - Минжилкомхоз Общество
13:49 Доллар на торгах 16 апреля подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:48 Около 40% учеников готовы прийти в школы, для остальных возможно удаленное обучение - Минобразования Общество
13:46 Минжилкомхоз будет рекомендовать перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды Общество
13:44 В Беларуси будет действовать территориальный принцип распределения путевок в санатории Общество
13:44 Белорусские санатории за рубежом намерены позже продолжить курсы оздоровления по путевкам Общество
13:35 Кочанова: Витебской области уделяется самое пристальное внимание Регионы
13:31 Минобразования рассматривает механизм доплаты учителям, работающим дистанционно Общество
13:29 Санатории Беларуси снижают цены на путевки на 10-40% Общество
13:23 Ни один санаторий Беларуси не закрыт на карантин - Болбатовский Общество
13:17 Автоматическое продление группы инвалидности не планируется - Минздрав Общество
13:12 Беларусь на неделе ожидает пробную партию экспресс-тестов на антитела к COVID-19 Общество
13:10 Двое жителей Минской области лишились денег на фишинговых сайтах Происшествия
13:08 В Беларуси 116 детей с подтвержденной инфекцией COVID-19 Общество
13:04 Доступ в интернет имеют 99% учреждений образования Беларуси Общество
13:02 В Беларуси проведено более 81 тыс. тестов на коронавирус Общество
12:52 В Австрии и Чехии планируют возобновить футбольные чемпионаты Спорт
12:51 По амнистии могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек Общество
12:51 В Витебской области зафиксировано 1092 случая коронавируса Регионы
12:44 Лукашенко поручил серьезно проработать применение института поручительства при помиловании Президент
12:43 Конкурс проектов по благоустройству набережной Сожа объявлен в Гомеле Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
16 апреля 2020, 11:24

На Партизанском проспекте в Минске столкнулись две легковушки

Фото из Telegram-канала ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото из Telegram-канала ГАИ ГУВД Мингорисполкома

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Партизанском проспекте в Минске столкнулись две легковые автомашины - есть пострадавшие, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, водитель 1978 года рождения на машине "Киа" ехала по Партизанскому проспекту со стороны улицы Социалистической в направлении улицы Кулешова. При повороте налево она столкнулась с "Рендж Ровером", который двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Кулешова в прямом встречном направлении.

От удара "Рендж Ровер" выехал за пределы проезжей части. В результате пострадала водитель авто - она доставлена в учреждение здравоохранения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-

Фото из Telegram-канала ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ДТП МВД Минск
Новости рубрики Происшествия
Фото УСК по Гомельской области Работники заповедника обнаружили в Брагинском районе костные останки
Фото из архива Двое жителей Минской области лишились денег на фишинговых сайтах
Фото Минской региональной таможни Минские таможенники нашли марихуану в посылке из Нидерландов
Скриншот из видео Гродненец пытался заработать на изготовлении интимного видео
Фото УВД Брестского облисполкома Парень продал через интернет чужую лодку в Столинском районе
Фото из архива Экс-руководитель ЗАО "Интэкс" обвиняется в неуплате Br892 тыс. налогов
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко требует взвешенного подхода при сокращении сроков за наркотики и сохраняет жесткость к коррупционерам
В Беларуси проведено более 81 тыс. тестов на коронавирус
Кочанова: Витебской области уделяется самое пристальное внимание
Яркий апрель в "Северной Америке"! В столичном комплексе - цены минус 10% и множество других бонусов!
Топ-новости
По амнистии могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек
Ресурсов для работы здравоохранения в ситуации с COVID-19 достаточно - Ермолович
Минжилкомхоз будет рекомендовать перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды
Вопросов с выставлением итоговых отметок в школе не возникнет - Минобразования
В больницах проводится мониторинг готовности к приему пациентов с коронавирусом
Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля
Ранние яровые посеяли в Беларуси на 86,4% площадей
Правительство увеличивает долю государства в акционерных обществах на сумму господдержки
Моральный долг белорусов сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне - заявление парламента
Усиление ветра и осадки ожидаются в Беларуси в выходные
Белорусский союз женщин передаст столбцовской больнице защитные щитки
Запрет на посещение лесов действует в 81 районе Беларуси
По инициативе Беларуси обсуждено сотрудничество министерств обороны ОДКБ, СНГ и ШОС
Беларусь получила более 10 тыс. тестов на коронавирус в качестве гуманитарной помощи от Китая
Конкурс проектов по благоустройству набережной Сожа объявлен в Гомеле
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.