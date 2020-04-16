На Партизанском проспекте в Минске столкнулись две легковушки

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Партизанском проспекте в Минске столкнулись две легковые автомашины - есть пострадавшие, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, водитель 1978 года рождения на машине "Киа" ехала по Партизанскому проспекту со стороны улицы Социалистической в направлении улицы Кулешова. При повороте налево она столкнулась с "Рендж Ровером", который двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Кулешова в прямом встречном направлении.

От удара "Рендж Ровер" выехал за пределы проезжей части. В результате пострадала водитель авто - она доставлена в учреждение здравоохранения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-

Фото из Telegram-канала ГАИ ГУВД Мингорисполкома