На перегоне Орша-Витебск сошли с рельсов несколько цистерн

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи деревни Замосточье Оршанского района сошли с рельсов несколько цистерн, информирует МЧС Беларуси в своем аккаунте в Twitter, сообщает БЕЛТА.
"Перегон Орша-Витебск. Вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов несколько цистерн. К месту прибывают подразделения МЧС. Сведений о пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Позже на странице Витебского областного управления МЧС на сайте ведомства появилась информация, что с рельсов сошли 16 цистерн грузового поезда.
К месту незамедлительно были направлены подразделения МЧС. "В настоящее время завершается обследование цистерн. Утечка пропана не обнаружена. Пострадавших нет, на месте оперативно начаты восстановительные работы", - отметили в управлении.-0-
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