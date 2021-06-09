На перекрeстке Игуменского тракта и улицы Я.Лучины в ДТП пострадала семилетняя девочка

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня около 14:37 водитель автомобиля "Фольксваген Шаран", двигаясь по Игуменскому тракту со стороны ул.Гашкевича в направлении ул.Я.Лучины, в пределах перекрестка Игуменского тракта с ул.Я.Лучины совершил наезд на автомобиль "Фольксваген Пассат", остановившийся в 3-й полосе дорожного движения на запрещающий сигнал светофора. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пострадала пассажир-девочка, 2014 г.р., которая находилась в автомобиле "Фольксваген Шаран" на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту проводится проверка.

Уважаемые водители! Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Уважаемые участники дорожного движения! Помните о безопасности на дорогах. Придерживайтесь неукоснительного соблюдения ПДД.-0-