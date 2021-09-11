На пешеходном переходе 12-летний мальчик попал под колеса автомобиля

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно в 19 ч. 05 мин водитель автомобиля "Лада", женщина двигался по ул.Казимировской со стороны ул.Колесникова в направлении ул.Неманской. Вблизи дома № 5 на регулируемом пешеходном переходе она совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, мальчика 2009 г.р., который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ МВД Мингорисполкома.

По данному факту проводится проверка.

Уважаемые участники дорожного движения! Помните о важности и необходимости соблюдения ПДД!

Пешеходам необходимо помнить, что до выхода на проезжую часть нужно убедиться, что все транспортные средства остановились и вас пропускают. А родителям несовершеннолетних пешеходов важно напоминать своим чадам о внимательности и строгости соблюдения законов дорог!-0-