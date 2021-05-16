На пешеходном переходе легковушка сбила двух 13-летних велосипедистов

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Лада", двигаясь на запрещающий сигнал светофора по ул.Кирилла Туровского со стороны ул.Франциска Скорины, совершил наезд на двух мальчиков, 2008 года рождения, которые на велосипедах пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В результате ДТП дети получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для осмотра. По данному факту проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает, на регулируемом пешеходном переходе при запрещающем сигнале светофора водители должны остановиться перед светофором.
Важно помнить, что при пересечении проезжей части дороги на велосипедах необходимо спешиваться!-0-