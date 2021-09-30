На пешеходном переходе мужчина попал под колеса автомобиля

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно в 20 ч. 50 мин 53-летний водитель автомобиля "Шкода", двигаясь по ул.Седых со стороны Логойского тракта в направлении ул.Карбышева, совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения.

На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по г. Минску. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.

Уважаемые пешеходы! До выхода на проезжую часть нужно убедиться, что все транспортные средства остановились и вас пропускают.-0-