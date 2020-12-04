На пешеходном переходе в Горках сбили ребенка

4 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горках на пешеходном переходе под колес машины попал 8-летний мальчик. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 3 декабря в 8.05. 19-летний житель Дрибина двигался на автомобиле BMW. В районе дома №26 по улице Вокзальной он совершил наезд на 8-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок с травмами госпитализирован. Проводится проверка.-0-