На пешеходном переходе в Минске 9-летний ребенок на роликах попал под машину

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 9-летний ребенок пытался пересечь дорогу на роликах по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под машину, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, ребенок пытался затормозить, но не успел. "Водитель 1984 года рождения за рулем "Фиата" ехал по ул. Киселева в направлении ул. Куйбышева. Пересекая нерегулируемый пешеходный переход, он столкнулся с ехавшим на роликах справа налево по ходу движения автомобиля 9-летним мальчиком", - уточнила Татьяна Ященко.

Ребенок доставлен в больницу для осмотра. Проводится проверка.

ГАИ напоминает водителям, что при подъезде к пешеходному переходу нужно быть предельно внимательным, а родителей призывает следить за времяпрепровождением своих детей и не оставлять их одних без присмотра.-0-