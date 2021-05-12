На пляже Заславского водохранилища задержана компания с незарегистрированной символикой

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пляже Заславского водохранилища задержаны 7 граждан с незарегистрированной символикой. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Около 21.00 11 мая в Ждановичский отдел милиции Минского РУВД позвонил местный житель и сообщил, что на пятом пляже Заславского водохранилища собралось около десятка человек с незарегистрированной символикой. Прибывшие сотрудники ОМОН задержали семерых граждан в возрасте от 19 до 23 лет", - рассказали в УВД.

Задержанные были доставлены в Минское РУВД и водворены в ИВС. В отношении них составлены протоколы по ст.24.23 Кодекса об административных правонарушениях.-0-