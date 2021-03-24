На площади Ванеева произошла авария с участием троллейбуса - есть пострадавшие

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Рено" двигался по пр.Партизанскому, на круговом перекрестке пл.Ванеева проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с троллейбусом. От удара "Рено" отбросило в "Шевроле", двигавшийся позади троллейбуса. Такая информация размещена Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП травмы получили водитель "Рено" и трое его пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Пострадавшие доставлены в учреждение здравоохранения.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г.Минска, работники МЧС, следователь и специалист ГКСЭ. Устанавливаются причины произошедшего.-0-